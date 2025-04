Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis schiebt sich am Vormittag vor

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Novartis. Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 89,34 CHF.

Das Papier von Novartis legte um 09:07 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 89,34 CHF. Den Tageshöchststand markierte die Novartis-Aktie bei 89,64 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 89,22 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 103.639 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 03.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 102,72 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 14,98 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 81,10 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 9,22 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Novartis-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,88 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 99,75 CHF angegeben.

Novartis veröffentlichte am 31.01.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,24 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 3,67 CHF je Aktie in den Büchern standen. Novartis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,54 Mrd. CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,13 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 präsentieren. Novartis dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 28.04.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 8,40 USD im Jahr 2025 aus.

