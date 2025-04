Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Dienstagmittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 89,34 CHF.

Um 11:48 Uhr sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 89,34 CHF zu. Kurzfristig markierte die Novartis-Aktie bei 89,64 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 89,22 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 685.350 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 03.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 102,72 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novartis-Aktie 14,98 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 81,10 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 9,22 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,88 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 99,75 CHF.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 31.01.2025 vor. In Sachen EPS wurden 1,24 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 3,67 CHF je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,54 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,13 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Novartis wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 28.04.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2025 8,40 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

SMI-Wert Novartis-Aktie: Wäre eine Novartis-Investition von vor einem Jahr rentabel gewesen?

Erste Schätzungen: Novartis informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Novartis-Aktie legt zu: Novartis will 23 Milliarden Dollar in Expansion in den USA investieren