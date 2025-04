Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis zieht am Nachmittag an

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Novartis. Zuletzt ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 89,88 CHF.

Um 15:53 Uhr wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 89,88 CHF nach oben. Die Novartis-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 89,92 CHF aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 89,22 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 1.424.981 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 102,72 CHF erreichte der Titel am 03.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 14,29 Prozent wieder erreichen. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 81,10 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,88 USD. Im Vorjahr erhielten Novartis-Aktionäre 3,50 CHF je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 99,75 CHF.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 31.01.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,24 CHF gegenüber 3,67 CHF im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,54 Mrd. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Novartis einen Umsatz von 10,13 Mrd. CHF eingefahren.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Novartis am 29.04.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 28.04.2026 dürfte Novartis die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,40 USD je Novartis-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

SMI-Wert Novartis-Aktie: Wäre eine Novartis-Investition von vor einem Jahr rentabel gewesen?

Erste Schätzungen: Novartis informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Novartis-Aktie legt zu: Novartis will 23 Milliarden Dollar in Expansion in den USA investieren