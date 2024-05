Novartis im Fokus

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittwochmittag nahe Vortagesschluss

15.05.24 12:04 Uhr

Die Aktie von Novartis zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Die Novartis-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 93,54 CHF.

Werbung

Mit einem Kurs von 93,54 CHF zeigte sich die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel um 11:48 Uhr kaum verändert. Zwischenzeitlich stieg die Novartis-Aktie sogar auf 93,75 CHF. In der Spitze büßte die Novartis-Aktie bis auf 93,21 CHF ein. Bei 93,40 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 388.733 Novartis-Aktien umgesetzt. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (94,52 CHF) erklomm das Papier am 22.01.2024. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 1,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 79,21 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 18,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,70 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,30 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 97,14 CHF für die Novartis-Aktie aus. Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 23.04.2024. In Sachen EPS wurden 1,15 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 1,01 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 10,34 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 13,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,98 Mrd. USD erwirtschaftet worden. Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.07.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 17.07.2025 erwartet. Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2024 7,23 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 klettert letztendlich SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Novartis von vor einem Jahr abgeworfen Pluszeichen in Zürich: SMI verbucht zum Handelsstart Zuschläge

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novartis Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com