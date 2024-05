Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis zeigt sich am Nachmittag freundlich

So entwickelt sich Novartis

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Novartis. Zuletzt ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 93,65 CHF.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 93,65 CHF zu. Die Novartis-Aktie legte bis auf 93,75 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 93,40 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 918.554 Novartis-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (94,52 CHF) erklomm das Papier am 22.01.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,93 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 79,21 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 15,42 Prozent würde die Novartis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,30 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,70 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 97,14 CHF an.

Novartis ließ sich am 23.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 10,34 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 13,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 11,98 Mrd. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 18.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 17.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Novartis.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 7,23 USD je Aktie belaufen.

