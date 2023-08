Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag mit roten Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Novartis-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 90,67 CHF.

Die Novartis-Aktie musste um 09:06 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 90,67 CHF. Im Tief verlor die Novartis-Aktie bis auf 90,59 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 90,89 CHF. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 30.866 Aktien.

Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 93,95 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 3,62 Prozent wieder erreichen. Am 27.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 73,32 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 19,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 95,30 CHF.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 18.07.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,83 USD. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,56 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,58 Prozent auf 13.622,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.781,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Novartis am 24.10.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 22.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 6,88 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

