Blick auf Aktienkurs

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Freitagvormittag in Grün

15.09.23 09:24 Uhr

Die Aktie von Novartis gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 92,19 CHF.

Werbung

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,1 Prozent auf 92,19 CHF. Das bisherige Tageshoch markierte die Novartis-Aktie bei 92,22 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 92,02 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.735.157 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 93,95 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 73,32 CHF am 27.09.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 95,30 CHF je Novartis-Aktie aus. Am 18.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,83 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,56 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 13.622,00 USD umgesetzt, gegenüber 12.781,00 USD im Vorjahreszeitraum. Novartis wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 24.10.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 22.10.2024. Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,87 USD je Novartis-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie SMI aktuell: SMI zum Ende des Donnerstagshandels im Plus Pluszeichen in Zürich: So bewegt sich der SMI aktuell SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Novartis-Investment eingefahren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novartis AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis AG Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com