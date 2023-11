Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 83,72 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,0 Prozent auf 83,72 CHF. In der Spitze büßte die Novartis-Aktie bis auf 83,09 CHF ein. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 84,48 CHF. Bisher wurden via SIX SX 997.328 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.10.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 90,16 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,69 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 69,89 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 16,52 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Novartis-Aktie bei 93,30 CHF.

Am 24.10.2023 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,74 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,07 Prozent auf 11.782,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 12.543,00 USD gelegen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Novartis wird am 31.01.2024 gerechnet.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 6,58 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

