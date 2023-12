Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis zeigt sich am Vormittag gestärkt

So bewegt sich Novartis

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Novartis. Das Papier von Novartis legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 85,80 CHF.

Das Papier von Novartis konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 85,80 CHF. Im Tageshoch stieg die Novartis-Aktie bis auf 85,85 CHF. Bei 85,77 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 1.665.940 Stück.

Bei einem Wert von 90,16 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.10.2023). Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 5,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 69,89 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 93,67 CHF.

Novartis gewährte am 24.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,74 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,50 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11.782,00 USD – eine Minderung von 6,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 12.543,00 USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Novartis am 31.01.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 29.01.2025 dürfte Novartis die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 6,56 USD je Novartis-Aktie.

Redaktion finanzen.net

