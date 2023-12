Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Novartis gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Novartis-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 84,60 CHF ab.

Die Novartis-Aktie gab im SIX SX-Handel um 11:49 Uhr um 1,1 Prozent auf 84,60 CHF nach. Der Kurs der Novartis-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 84,59 CHF nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 85,77 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.223.156 Novartis-Aktien.

Am 11.10.2023 markierte das Papier bei 90,16 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 6,57 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.03.2023 (69,89 CHF). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 17,39 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 93,67 CHF an.

Novartis gewährte am 24.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,74 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,50 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 11.782,00 USD in den Büchern – ein Minus von 6,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 12.543,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 31.01.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 29.01.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 6,56 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

