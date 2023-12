Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Freitagnachmittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Novartis. Zuletzt fiel die Novartis-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 84,61 CHF ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die Novartis-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 84,61 CHF. Die Novartis-Aktie sank bis auf 84,31 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 85,77 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 2.954.572 Stück.

Am 11.10.2023 markierte das Papier bei 90,16 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,56 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.03.2023 bei 69,89 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 17,40 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 93,67 CHF für die Novartis-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 24.10.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,74 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Novartis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.782,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.543,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Novartis am 31.01.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 29.01.2025 dürfte Novartis die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 6,56 USD je Aktie aus.

