Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Dienstagvormittag nahe Vortagesschluss

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 92,05 CHF an der Tafel.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der Novartis-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 92,05 CHF. Bei 92,20 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novartis-Aktie bisher bei 91,92 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 92,20 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 78.385 Novartis-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.01.2024 bei 92,20 CHF. 0,16 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 69,89 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 31,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Novartis-Aktie bei 95,22 CHF.

Am 24.10.2023 äußerte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,74 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,50 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 11.782,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 6,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.543,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Novartis am 31.01.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 29.01.2025.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2023 6,65 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

