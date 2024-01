Blick auf Aktienkurs

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag mit kaum veränderter Tendenz

16.01.24 12:04 Uhr

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von Novartis. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Novartis-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 92,09 CHF.

Werbung

Die Novartis-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 92,09 CHF an der Tafel. Den höchsten Wert des Tages markierte die Novartis-Aktie bei 92,80 CHF. Die Novartis-Aktie gab in der Spitze bis auf 91,92 CHF nach. Bei 92,20 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via SIX SX 529.250 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft. Am 16.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 92,80 CHF an. Mit einem Zuwachs von 0,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 69,89 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.03.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 31,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 95,22 CHF je Novartis-Aktie an. Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 24.10.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,74 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,50 USD je Aktie verdient. Mit einem Umsatz von 11.782,00 USD, gegenüber 12.543,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,07 Prozent präsentiert. Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.01.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 29.01.2025. Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 6,65 USD fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie SLI-Handel aktuell: SLI sackt zum Ende des Montagshandels ab Schwacher Handel: SMI präsentiert sich letztendlich leichter Schwache Performance in Europa: STOXX 50 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novartis Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com