Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Freitagvormittag im Minus

Die Aktie von Novartis gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novartis-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 87,68 CHF abwärts.

Um 09:06 Uhr fiel die Novartis-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 87,68 CHF ab. In der Spitze büßte die Novartis-Aktie bis auf 87,64 CHF ein. Den Handelstag beging das Papier bei 88,08 CHF. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 483.568 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 22.01.2024 auf bis zu 94,52 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,80 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 69,89 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,75 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 94,50 CHF.

Am 31.01.2024 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,53 USD gegenüber 1,44 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,98 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11.423,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 12.690,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 23.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 29.04.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 7,12 USD in den Büchern stehen haben wird.

