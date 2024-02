Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis stabilisiert sich am Freitagmittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Novartis hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der Novartis-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 87,92 CHF.

Die Novartis-Aktie zeigte sich um 11:49 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 87,92 CHF. Zwischenzeitlich stieg die Novartis-Aktie sogar auf 88,13 CHF. In der Spitze fiel die Novartis-Aktie bis auf 87,49 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 88,08 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 807.589 Novartis-Aktien.

Bei einem Wert von 94,52 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,51 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.03.2023 bei 69,89 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 20,51 Prozent sinken.

Nach 3,30 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,75 USD je Novartis-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 94,50 CHF.

Novartis ließ sich am 31.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,53 USD. Im letzten Jahr hatte Novartis einen Gewinn von 1,44 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,98 Prozent auf 11.423,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 12.690,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 23.04.2024 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 29.04.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 7,12 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Aufschläge in Europa: STOXX 50 beendet den Handel in der Gewinnzone

Starker Wochentag in Zürich: SLI am Nachmittag im Aufwind

Handel in Zürich: SMI nachmittags mit grünem Vorzeichen