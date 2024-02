Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Novartis im Fokus

Die Aktie von Novartis zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 88,38 CHF.

Um 15:53 Uhr sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 88,38 CHF zu. Die Novartis-Aktie zog in der Spitze bis auf 88,75 CHF an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 88,08 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.373.519 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.01.2024 markierte das Papier bei 94,52 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 6,95 Prozent Luft nach oben. Am 13.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 69,89 CHF ab. Abschläge von 20,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,30 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,75 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 94,50 CHF.

Novartis ließ sich am 31.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,53 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,44 USD je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,98 Prozent auf 11.423,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.690,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.04.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.04.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2024 7,12 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

