Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Dienstagvormittag mit Einbußen

16.04.24 09:24 Uhr

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novartis-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 85,80 CHF.

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 85,80 CHF. Im Tief verlor die Novartis-Aktie bis auf 85,80 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 86,08 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 88.223 Novartis-Aktien umgesetzt. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.01.2024 bei 94,52 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,16 Prozent. Bei 79,21 CHF fiel das Papier am 08.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 8,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Nach 3,30 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,64 USD je Novartis-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 94,50 CHF angegeben. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 31.01.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,53 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,98 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.423,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.690,00 USD US-Dollar umgesetzt. Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 23.04.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 29.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Novartis. Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2024 7,07 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Börse Zürich in Grün: SMI verbucht am Montagnachmittag Zuschläge Gewinne in Zürich: SMI am Mittag freundlich SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Novartis von vor einem Jahr abgeworfen

