Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 1,7 Prozent auf 85,04 CHF nach.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 85,04 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Novartis-Aktie bei 85,04 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 86,08 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 557.582 Novartis-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.01.2024 bei 94,52 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.07.2023 bei 79,21 CHF. Abschläge von 6,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Novartis-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,64 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 94,50 CHF für die Novartis-Aktie.

Novartis gewährte am 31.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,53 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novartis ein EPS von 1,44 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,98 Prozent auf 11.423,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 12.690,00 USD gelegen.

Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 23.04.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 29.04.2025.

Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2024 auf 7,07 USD je Aktie.

