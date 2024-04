Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 84,68 CHF.

Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 15:52 Uhr um 2,1 Prozent auf 84,68 CHF ab. Die Novartis-Aktie gab in der Spitze bis auf 84,52 CHF nach. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 86,08 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.387.898 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 94,52 CHF erreichte der Titel am 22.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 11,62 Prozent Luft nach oben. Am 08.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 79,21 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 6,46 Prozent würde die Novartis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,64 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,30 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 94,50 CHF je Novartis-Aktie aus.

Am 31.01.2024 äußerte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,44 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 11.423,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 9,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.690,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Novartis am 23.04.2024 präsentieren. Am 29.04.2025 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 7,07 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

