Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag nahezu unbewegt

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Novartis. Mit einem Wert von 90,22 CHF bewegte sich die Novartis-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:07 Uhr bei der Novartis-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 90,22 CHF. Die Novartis-Aktie legte bis auf 90,30 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Abwärtsbewegung der Novartis-Aktie ging bis auf 89,53 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 89,66 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 108.334 Novartis-Aktien.

Am 03.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 102,72 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,86 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 81,10 CHF am 09.04.2025. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 11,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Novartis-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,89 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 99,75 CHF an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 31.01.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,24 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,67 CHF erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,54 Mrd. CHF im Vergleich zu 10,13 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 29.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 28.04.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 8,43 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

