Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis büßt am Dienstagvormittag ein

Das Papier von Novartis gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 92,24 CHF abwärts. Das Tagestief markierte die Novartis-Aktie bei 92,12 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 92,32 CHF. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 85.129 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 93,95 CHF. Gewinne von 1,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 73,32 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.09.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 93,20 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 25.04.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,46 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12.953,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 12.531,00 USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.07.2023 erfolgen. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 17.07.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 6,72 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

