Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Dienstagmittag in Rot

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 92,34 CHF. Die größten Abgaben verzeichnete die Novartis-Aktie bis auf 92,03 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 92,32 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 550.743 Novartis-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.04.2023 auf bis zu 93,95 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,74 Prozent hinzugewinnen. Bei 73,32 CHF erreichte der Anteilsschein am 27.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 20,60 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 93,20 CHF.

Am 25.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,46 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12.953,00 USD umgesetzt, gegenüber 12.531,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Am 18.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 17.07.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 6,72 USD je Aktie aus.

