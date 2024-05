Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Donnerstagmittag im Minus

Kurs der Novartis

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Novartis. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 92,78 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,6 Prozent auf 92,78 CHF. In der Spitze büßte die Novartis-Aktie bis auf 92,62 CHF ein. Bei 92,83 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 512.411 Novartis-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.01.2024 bei 94,52 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 1,88 Prozent Luft nach oben. Am 08.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,21 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 14,63 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Novartis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,70 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novartis 3,30 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 97,14 CHF.

Am 23.04.2024 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,15 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,01 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 10,34 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 13,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 11,98 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 18.07.2024 terminiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 17.07.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 7,23 USD je Novartis-Aktie.

