Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag schwächer

Novartis im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 96,42 CHF.

Die Novartis-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 96,42 CHF abwärts. In der Spitze büßte die Novartis-Aktie bis auf 96,34 CHF ein. Mit einem Wert von 96,73 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 118.650 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 102,72 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.09.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 6,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 81,10 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 15,89 Prozent sinken.

Nach 3,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,04 USD je Novartis-Aktie. Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 99,75 CHF.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 29.04.2025. Das EPS wurde auf 1,65 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,15 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,90 Mrd. CHF im Vergleich zu 10,34 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Novartis wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 17.07.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 21.07.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,59 USD je Novartis-Aktie.

