So entwickelt sich Novartis

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag billiger

16.07.24 09:23 Uhr

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 98,62 CHF.

Wer­bung

Um 09:06 Uhr rutschte die Novartis-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 98,62 CHF ab. Die Abwärtsbewegung der Novartis-Aktie ging bis auf 98,41 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 98,58 CHF. Bisher wurden heute 48.402 Novartis-Aktien gehandelt. Am 15.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 100,96 CHF an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novartis-Aktie somit 2,32 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.07.2023 bei 80,04 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 18,84 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. 2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,30 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,76 USD. Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 98,63 CHF. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 23.04.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,15 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,01 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 13,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 11,98 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 10,34 Mrd. USD. Am 18.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Am 17.07.2025 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 7,29 USD je Aktie in den Novartis-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Schwacher Wochentag in Zürich: SMI mit Abgaben Montagshandel in Europa: STOXX 50 liegt am Nachmittag im Minus SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor 3 Jahren eingebracht

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novartis Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com