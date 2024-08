Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Nachmittag nordwärts

Novartis im Blick

Die Aktie von Novartis zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Novartis-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Das Papier von Novartis legte um 15:53 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 99,32 CHF. Bei 99,79 CHF erreichte die Novartis-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 98,67 CHF eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 1.158.245 Aktien.

Am 15.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 100,96 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,65 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 07.09.2023 Kursverluste bis auf 81,63 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,30 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,76 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 100,33 CHF an.

Novartis ließ sich am 18.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,44 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novartis ein EPS von 1,00 CHF je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,58 Prozent auf 11,32 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 12,24 Mrd. CHF gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Novartis am 29.10.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 28.10.2025.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,46 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

