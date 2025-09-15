Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gibt am Dienstagnachmittag ab

Novartis im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Novartis. Das Papier von Novartis gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 97,14 CHF abwärts.

Um 15:53 Uhr ging es für die Novartis-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 97,14 CHF. Die Novartis-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 96,98 CHF ab. Bei 97,61 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 764.319 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 104,62 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novartis-Aktie 7,70 Prozent zulegen. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 81,10 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 19,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,13 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 98,25 CHF für die Novartis-Aktie.

Am 17.07.2025 hat Novartis die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,71 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,45 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 11,61 Mrd. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 11,32 Mrd. CHF umsetzen können.

Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,88 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

