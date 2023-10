Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag mit roten Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Novartis gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novartis-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 87,38 CHF abwärts.

Die Novartis-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 87,38 CHF abwärts. Der Kurs der Novartis-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 87,36 CHF nach. Den Handelstag beging das Papier bei 87,93 CHF. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 44.339 Stück gehandelt.

Bei 90,16 CHF markierte der Titel am 11.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 3,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 69,89 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 94,40 CHF.

Novartis ließ sich am 18.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,73 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 1,48 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 13.622,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.781,00 USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2023 erfolgen. Am 22.10.2024 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 6,57 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

