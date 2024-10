Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis zieht am Mittwochvormittag an

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Novartis-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 100,70 CHF.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,1 Prozent auf 100,70 CHF zu. Die Novartis-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 100,80 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 100,28 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 70.472 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 02.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 102,72 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novartis-Aktie somit 1,97 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.10.2023 bei 83,00 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 17,58 Prozent sinken.

Novartis-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,30 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,81 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 99,88 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Am 18.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Novartis hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,44 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,00 CHF je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Novartis 11,32 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 12,24 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Novartis wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2024 7,49 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

