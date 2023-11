Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Donnerstagvormittag nordwärts

Aktie im Fokus

Die Aktie von Novartis zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 83,99 CHF zu.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 83,99 CHF zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novartis-Aktie bisher bei 84,01 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 83,66 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 38.419 Novartis-Aktien.

Am 11.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 90,16 CHF an. 7,35 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.03.2023 (69,89 CHF). Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 16,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novartis-Aktie bei 93,30 CHF.

Am 24.10.2023 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,74 USD, nach 1,50 USD im Vorjahresvergleich. Novartis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.782,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.543,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.01.2024 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 6,58 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

