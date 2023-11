Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis verteuert sich am Donnerstagmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Novartis zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 83,81 CHF zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,2 Prozent auf 83,81 CHF. Die Novartis-Aktie zog in der Spitze bis auf 84,07 CHF an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 83,66 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 430.153 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 11.10.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 90,16 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novartis-Aktie 7,58 Prozent zulegen. Am 13.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 69,89 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 19,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 93,30 CHF aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 24.10.2023. Das EPS wurde auf 1,74 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,50 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 11.782,00 USD in den Büchern – ein Minus von 6,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 12.543,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Novartis am 31.01.2024 präsentieren.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 6,58 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

