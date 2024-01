Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Novartis am Vormittag auf rotes Terrain

Notierung im Blick

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Novartis befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,5 Prozent auf 92,36 CHF ab.

Um 09:07 Uhr ging es für die Novartis-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 92,36 CHF. Der Kurs der Novartis-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 92,36 CHF nach. Bei 92,51 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 71.200 Novartis-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.01.2024 bei 92,92 CHF. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 0,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 13.03.2023 auf bis zu 69,89 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,33 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 95,78 CHF.

Am 24.10.2023 äußerte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,74 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,50 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 11.782,00 USD in den Büchern – ein Minus von 6,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 12.543,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 31.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 29.01.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 6,63 USD je Novartis-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Freundlicher Handel: SLI zum Ende des Dienstagshandels auf grünem Terrain

Gute Stimmung in Zürich: SMI letztendlich freundlich

Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 zeigt sich letztendlich schwächer