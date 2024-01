Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittwochmittag mit stabiler Tendenz

Aktienkurs aktuell

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Novartis. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Novartis-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 92,83 CHF.

Die Novartis-Aktie zeigte sich um 11:49 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 92,83 CHF an der Tafel. Das bisherige Tageshoch markierte die Novartis-Aktie bei 92,92 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Novartis-Aktie bis auf 92,13 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 92,51 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 387.245 Novartis-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (92,00 CHF) erklomm das Papier am 15.01.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,89 Prozent. Am 13.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 69,89 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 24,71 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 95,78 CHF.

Novartis ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,74 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,50 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 11.782,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 12.543,00 USD umsetzen können.

Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 31.01.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 29.01.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2023 6,68 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

