Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis präsentiert sich am Nachmittag fester

Die Aktie notierte um 04:07 Uhr mit Gewinnen. Im SWX-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 80,40 CHF zu. Die Novartis-Aktie zog in der Spitze bis auf 80,45 CHF an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 79,27 CHF. Zuletzt wechselten via SWX 2.423.511 Novartis-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.05.2022 bei 88,42 CHF. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 9,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 72,84 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 10,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 86,20 CHF.

Novartis veröffentlichte am 01.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,52 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 1,40 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,07 Prozent auf 12.690,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 13.229,00 USD gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Novartis am 25.04.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 23.04.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 6,59 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Novartis-Aktie im Minus: Novartis-Mittel gegen Hautkrankheit HS mit positiven Langzeitdaten

Novartis-Aktie unter Druck: Novartis erleidet Gewinnrückgang

Ausblick: Novartis gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novartis AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis AG

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com