Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Montagmittag nahe Vortagesschluss

Notierung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 95,43 CHF.

Anleger zeigten sich um 11:48 Uhr bei der Novartis-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 95,43 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Novartis-Aktie bei 95,58 CHF. Das Tagestief markierte die Novartis-Aktie bei 95,14 CHF. Bei 95,45 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 528.558 Novartis-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 102,72 CHF erreichte der Titel am 03.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,64 Prozent. Am 20.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 83,63 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 12,37 Prozent würde die Novartis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,89 USD. Im Vorjahr erhielten Novartis-Aktionäre 3,50 CHF je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 99,13 CHF für die Novartis-Aktie.

Novartis ließ sich am 31.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,24 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,67 CHF je Aktie vermeldet. Novartis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,54 Mrd. CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,13 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Die Novartis-Bilanz für Q1 2025 wird am 29.04.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,24 USD je Novartis-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Verluste in Zürich: SMI notiert letztendlich im Minus

Verluste in Zürich: SLI letztendlich in der Verlustzone

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 schließt im Minus