Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Novartis zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 95,70 CHF.

Werte in diesem Artikel

Im SIX SX-Handel gewannen die Novartis-Papiere um 15:52 Uhr 0,3 Prozent. Die Novartis-Aktie legte bis auf 95,75 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 95,45 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1.188.072 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 03.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 102,72 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 7,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.04.2024 bei 83,63 CHF. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 14,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Novartis-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,89 USD aus. Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 99,13 CHF.

Am 31.01.2025 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,24 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 3,67 CHF je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Novartis 11,54 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,13 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 29.04.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 8,24 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Verluste in Zürich: SMI notiert letztendlich im Minus

Verluste in Zürich: SLI letztendlich in der Verlustzone

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 schließt im Minus