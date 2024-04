Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis verliert am Mittwochmittag

So entwickelt sich Novartis

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Der Novartis-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 84,42 CHF.

Das Papier von Novartis befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,7 Prozent auf 84,42 CHF ab. Die Abwärtsbewegung der Novartis-Aktie ging bis auf 84,34 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 84,79 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 496.093 Novartis-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.01.2024 bei 94,52 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 08.07.2023 Kursverluste bis auf 79,21 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 6,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Novartis-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,64 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 94,50 CHF.

Am 31.01.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Novartis hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,44 USD je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,98 Prozent auf 11.423,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.690,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.04.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 29.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Novartis.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2024 7,07 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

