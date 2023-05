Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Novartis am Mittag ins Minus

Aktien in diesem Artikel Novartis 92,08 EUR

Die Novartis-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 91,84 CHF abwärts. Das Tagestief markierte die Novartis-Aktie bei 91,78 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 92,24 CHF. Zuletzt wechselten 644.162 Novartis-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 93,95 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 2,30 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 73,32 CHF. Dieser Wert wurde am 27.09.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 20,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 93,20 CHF.

Novartis ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,46 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 12.953,00 USD gegenüber 12.531,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 18.07.2023 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 17.07.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,72 USD je Novartis-Aktie belaufen.

Novartis-Aktie legt zu: Jefferies hebt Kursziel für Novartis an

Novartis-Aktie profitiert: Novartis wird nach unerwartet gutem Jahresauftakt optimistischer - Fortschritte in den USA

Ausblick: Novartis veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

