Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag stärker

17.05.24 09:22 Uhr

Die Aktie von Novartis gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 93,37 CHF.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 93,37 CHF. Den Tageshöchststand markierte die Novartis-Aktie bei 93,47 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 93,04 CHF. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.057.387 Stück gehandelt. Mit einem Kursgewinn bis auf 94,52 CHF erreichte der Titel am 22.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novartis-Aktie 1,23 Prozent zulegen. Am 08.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 79,21 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,30 USD an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,70 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 97,14 CHF angegeben. Am 23.04.2024 äußerte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,01 USD je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 13,70 Prozent zurück. Hier wurden 10,34 Mrd. USD gegenüber 11,98 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert. Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 18.07.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 17.07.2025. Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,23 USD je Novartis-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Donnerstagshandel in Zürich: SMI zum Handelsende fester Freundlicher Handel: SMI nachmittags mit Gewinnen Zuversicht in Zürich: SMI notiert am Donnerstagmittag im Plus

