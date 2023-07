Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis legt am Vormittag zu

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Novartis. Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 85,32 CHF.

Um 09:06 Uhr wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 85,32 CHF nach oben. Die Novartis-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 86,19 CHF aus. Den Handelstag beging das Papier bei 86,00 CHF. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 76.758 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (93,95 CHF) erklomm das Papier am 25.04.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 10,11 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.09.2022 bei 73,32 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 95,00 CHF angegeben.

Novartis ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 USD. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12.953,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12.531,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 18.07.2023 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 22.10.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,72 USD je Novartis-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

