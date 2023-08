Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag schwächer

Aktienentwicklung

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Novartis-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 89,92 CHF abwärts.

Um 11:48 Uhr ging es für die Novartis-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 89,92 CHF. Die größten Abgaben verzeichnete die Novartis-Aktie bis auf 89,15 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 89,75 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 375.603 Novartis-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 25.04.2023 auf bis zu 93,95 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 4,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 27.09.2022 auf bis zu 73,32 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 18,46 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 95,30 CHF an.

Am 18.07.2023 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,83 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novartis im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13.622,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 12.781,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2023 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 6,88 USD fest.

