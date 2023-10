Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis zeigt sich am Vormittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Novartis. Zuletzt konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,1 Prozent auf 87,29 CHF.

Das Papier von Novartis konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 87,29 CHF. In der Spitze gewann die Novartis-Aktie bis auf 87,29 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 87,03 CHF. Bisher wurden heute 69.775 Novartis-Aktien gehandelt.

Bei 90,16 CHF erreichte der Titel am 11.10.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 3,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 13.03.2023 Kursverluste bis auf 69,89 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,93 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 94,40 CHF.

Novartis gewährte am 18.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,73 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,48 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Novartis 13.622,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12.781,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 24.10.2023 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 22.10.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 6,54 USD je Novartis-Aktie.

