Fokus auf Aktienkurs

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag gesucht

17.10.23 16:08 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 87,49 CHF.

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 87,49 CHF. Die Novartis-Aktie zog in der Spitze bis auf 87,86 CHF an. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 87,03 CHF. Zuletzt wechselten 725.682 Novartis-Aktien den Besitzer. Am 11.10.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 90,16 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,05 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 69,89 CHF am 13.03.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 25,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novartis-Aktie bei 94,40 CHF. Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 18.07.2023. Das EPS wurde auf 1,73 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,48 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13.622,00 USD im Vergleich zu 12.781,00 USD im Vorjahresquartal. Novartis wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 24.10.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 22.10.2024 dürfte Novartis die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren. Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 6,54 USD fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Verluste in Zürich: SMI sackt zum Handelsende ab SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Novartis-Investment abgeworfen Börse Zürich in Rot: SMI fällt zum Ende des Freitagshandels zurück

