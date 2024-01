Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Donnerstagvormittag tiefer

Aktienentwicklung

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 93,20 CHF ab.

Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:07 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 93,20 CHF. In der Spitze fiel die Novartis-Aktie bis auf 92,73 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 93,04 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 107.206 Novartis-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 93,85 CHF. Dieser Kurs wurde am 17.01.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.03.2023 (69,89 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,01 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 95,78 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 24.10.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,74 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,50 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 11.782,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.543,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Novartis am 31.01.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 29.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Novartis.

Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2023 6,68 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

