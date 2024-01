Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Donnerstagmittag mit Abschlägen

So entwickelt sich Novartis

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 93,28 CHF.

Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,4 Prozent auf 93,28 CHF ab. Die Novartis-Aktie gab in der Spitze bis auf 92,73 CHF nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 93,04 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 440.568 Novartis-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.01.2024 bei 93,85 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 0,61 Prozent wieder erreichen. Am 13.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 69,89 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 25,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 95,78 CHF.

Novartis ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,74 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,50 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.782,00 USD – das entspricht einem Minus von 6,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.543,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 31.01.2024 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 29.01.2025 erwartet.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 6,68 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

