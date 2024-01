Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Novartis am Nachmittag ins Minus

So entwickelt sich Novartis

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 93,43 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,2 Prozent auf 93,43 CHF. Die Novartis-Aktie gab in der Spitze bis auf 92,73 CHF nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 93,04 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 821.247 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 93,85 CHF erreichte der Titel am 17.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 13.03.2023 Kursverluste bis auf 69,89 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 25,20 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 95,78 CHF.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 24.10.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,74 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novartis ein EPS von 1,50 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.782,00 USD – das entspricht einem Minus von 6,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.543,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 31.01.2024 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 29.01.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 6,68 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

