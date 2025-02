Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag kaum bewegt

Aktie im Blick

Die Aktie von Novartis zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Novartis-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 95,76 CHF.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:07 Uhr die Novartis-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 95,76 CHF. Bei 95,80 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novartis-Aktie bisher bei 95,59 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 95,67 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 31.271 Novartis-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 102,72 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.09.2024 erreicht. 7,27 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 83,63 CHF fiel das Papier am 20.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 14,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 3,50 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,89 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 99,13 CHF für die Novartis-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 31.01.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,24 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,67 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 11,54 Mrd. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 10,13 Mrd. CHF umsetzen können.

Am 29.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,24 USD je Novartis-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels mit Zuschlägen

Freundlicher Handel in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 am Nachmittag

Börse Europa in Grün: STOXX 50 am Montagmittag im Aufwind