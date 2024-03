Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Montagvormittag kaum bewegt

So entwickelt sich Novartis

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt bei 85,59 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:07 Uhr bei der Novartis-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 85,59 CHF. Zwischenzeitlich stieg die Novartis-Aktie sogar auf 85,81 CHF. Die Abwärtsbewegung der Novartis-Aktie ging bis auf 85,55 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 85,78 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 75.405 Novartis-Aktien umgesetzt.

Bei 94,52 CHF markierte der Titel am 22.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,43 Prozent hinzugewinnen. Am 23.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 71,42 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 16,56 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,72 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 94,50 CHF je Novartis-Aktie aus.

Am 31.01.2024 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,53 USD. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,44 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11.423,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 12.690,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 23.04.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 29.04.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2024 6,97 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

