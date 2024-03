Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tritt am Nachmittag auf der Stelle

Novartis im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 85,56 CHF.

Im SIX SX-Handel kam die Novartis-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 85,56 CHF. Die Novartis-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 85,82 CHF aus. Die größten Abgaben verzeichnete die Novartis-Aktie bis auf 85,16 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 85,78 CHF. Bisher wurden via SIX SX 1.111.373 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.01.2024 bei 94,52 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 10,47 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2023 bei 71,42 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 16,53 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,72 USD, nach 3,30 CHF im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 94,50 CHF aus.

Novartis gewährte am 31.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,53 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,44 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11.423,00 USD – eine Minderung von 9,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 12.690,00 USD eingefahren.

Die Novartis-Bilanz für Q1 2024 wird am 23.04.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 29.04.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 6,97 USD im Jahr 2024 aus.

