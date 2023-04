Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Novartis

Aktien in diesem Artikel Novartis 87,64 EUR

Die Novartis-Aktie gab im SIX SX-Handel um 15:53 Uhr um 0,3 Prozent auf 87,81 CHF nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novartis-Aktie bisher bei 87,75 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 88,02 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.586.016 Novartis-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 18.04.2023 auf bis zu 88,59 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,88 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Am 27.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 73,32 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 19,76 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 88,00 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 01.02.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,52 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,40 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,07 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 12.690,00 USD im Vergleich zu 13.229,00 USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.04.2023 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 23.04.2024.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 6,58 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

